Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 августа, появилась информация о том, что Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом сообщается в Facebook Шевченко.
Он возглавлял сборную последние пять лет.
"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны",- написал он.
Ранее мы писали о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что в негативном результате игры с Англией самую большую роль сыграли эпизоды в матче, которые его футболисты не доиграли.
Шевченко признался, что еще до игры все в команде знали, что у англичан там будет преимущество.
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