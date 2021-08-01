В воскресенье, 1 августа, появилась информация о том, что Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом сообщается в Facebook Шевченко.

Он возглавлял сборную последние пять лет.

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны",- написал он.

Ранее мы писали о том, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что в негативном результате игры с Англией самую большую роль сыграли эпизоды в матче, которые его футболисты не доиграли.



Шевченко признался, что еще до игры все в команде знали, что у англичан там будет преимущество.

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