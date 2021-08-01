На греческом полуострове Пелопоннес произошел масштабный лесной пожар. В результате пришлось эвакуировать жителей пяти сел, а от огня пострадали восемь человек.

Об этом сообщает euronews.

Огонь на Пелопоннесе вспыхнул в субботу, 31 июля, вблизи города Патры, который за 200 километров до Афин. В воскресенье с огнем боролись около 300 спасателей, два самолета и пять вертолетов.

В результате лесных пожаров были уничтожены около 20 домов. Восемь человек госпитализировали с ожогами и поражением дыхательных путей.

Пожары вынудили греческие власти также эвакуировать приморский курорт Логгос. Около 100 жителей и туристов были эвакуированы в соседний город Эгио.

Ранее сообщалось, что пожары в Турции охватили еще один курортный город. По данным Минздрава страны, число пострадавших при лесных пожарах в Турции уже достигло 410 человек.

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