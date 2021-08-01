В Греции бушуют пожары: несколько сел эвакуировали [ Редактировать ]
На греческом полуострове Пелопоннес произошел масштабный лесной пожар. В результате пришлось эвакуировать жителей пяти сел, а от огня пострадали восемь человек.
Об этом сообщает euronews.
Огонь на Пелопоннесе вспыхнул в субботу, 31 июля, вблизи города Патры, который за 200 километров до Афин. В воскресенье с огнем боролись около 300 спасателей, два самолета и пять вертолетов.
В результате лесных пожаров были уничтожены около 20 домов. Восемь человек госпитализировали с ожогами и поражением дыхательных путей.
Пожары вынудили греческие власти также эвакуировать приморский курорт Логгос. Около 100 жителей и туристов были эвакуированы в соседний город Эгио.
Ранее сообщалось, что пожары в Турции охватили еще один курортный город. По данным Минздрава страны, число пострадавших при лесных пожарах в Турции уже достигло 410 человек.
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