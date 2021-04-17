Microsoft выпустил новый веб-браузер для Android [ Редактировать ]
В Google Play появилась предварительная версия Microsoft Edge, которая предоставила пользователям Android новую возможность просмотра веб-страниц.
Об этом сообщает издание Tech Radar.
Отмечается, что Edge Canary, основанный на движке Chromium, доступен для тестирования прямо сейчас.
Браузер работает в основном так, как вы ожидаете, и есть возможность синхронизировать данные просмотра между устройствами.
Это означает, что вы можете начать просматривать веб-страницы на своем ПК и легко продолжить с того места, на котором остановились на своем телефоне, благодаря синхронизации открытых вкладок.
Ранее сообщалось, что Microsoft тесно подружит Windows 10 и Android. Также мы писали о том, что пользователи Android смогут измерить пульс и частоту дыхания с помощью камеры.
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