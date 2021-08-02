Должность главного тренера национальной сборной Украинская ассоциация футбола, скорее всего, предложит Мирону Маркевичу. Об этом сообщает Meta-ratings.

70-летний Маркевич сейчас занимает пост главы комитета сборных УАФ и хорошо знает возможности игроков.

Если Маркевич откажется, второй кандидат на эту должность - 58-летний Алексей Михайличенко, который является вице-президентом ассоциации.

Есть третий вариант, что Сергей Ребров разорвет контракт с "Аль-Айном" в конце года, после чего возглавит сборную Украины.

9 августа состоится исполком УАФ, где будет решен вопрос с тренером сборной.

Напомним, что в начале сентября в решающих отборочных матчах отбора с Казахстаном и Францией определится, попадет ли сборная Украины на Чемпиона мира 2022 года в Катаре.

На ЧМ-2022 от УЕФА попадают 13 сборных - победители 10-ти отборочных групп и три команды после многоуровневого плей-офф, в котором примут участие сборные, занявшие в своих группах вторые места.

По имеющейся информации, с Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.