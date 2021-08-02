В США истек срок двухлетнего соглашения по "потолку" государственного долга, сообщает Bloomberg.

В августе 2019 году Конгресс установил лимит суммы долга на уровне $22 триллионов, однако в июне текущего года задолженность выросла до $28,5 трлн, или 101% ВВП. Подобное было только после Второй мировой войны.

В конце июля министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего "непоправимого ущерба" для экономики страны. Глава ведомства отмечала тогда, что это произойдет в том случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же не будет приостановлен лимит заимствований.

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Поскольку новый план об увеличении "потолка" или его заморозке еще не разработали, американские чиновники прекратили продажу ценных бумаг государственных и местных органов власти, которые помогают инвестировать доходы от облигаций. Денежные остатки на его счетах составляют около $450 млрд.

США активно наращивают внешние заимствования со времен кризиса 2008 года. При Бараке Обаме долговые обязательства увеличились на $9 трлн, при Дональде Трампе - еще на $7 трлн.

Государственный долг США - задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами. К государственному долгу США не относятся долги отдельных штатов, корпораций и физических лиц, даже гарантированные государством.

Существует множество сайтов, отображающих размер госдолга США, в том числе, созданные при участии Госказначейства.

Напомним, что госдолг Украины всего за месяц вырос на $1 млрд и на конец июня 2021 года составлял $92,52 млрд.