США оказались на пороге дефолта - Bloomberg [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В США истек срок двухлетнего соглашения по "потолку" государственного долга, сообщает Bloomberg.
В августе 2019 году Конгресс установил лимит суммы долга на уровне $22 триллионов, однако в июне текущего года задолженность выросла до $28,5 трлн, или 101% ВВП. Подобное было только после Второй мировой войны.
В конце июля министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего "непоправимого ущерба" для экономики страны. Глава ведомства отмечала тогда, что это произойдет в том случае, если потолок государственного долга не будет повышен после 31 июля или же не будет приостановлен лимит заимствований.
Поскольку новый план об увеличении "потолка" или его заморозке еще не разработали, американские чиновники прекратили продажу ценных бумаг государственных и местных органов власти, которые помогают инвестировать доходы от облигаций. Денежные остатки на его счетах составляют около $450 млрд.
США активно наращивают внешние заимствования со времен кризиса 2008 года. При Бараке Обаме долговые обязательства увеличились на $9 трлн, при Дональде Трампе - еще на $7 трлн.
Государственный долг США - задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами. К государственному долгу США не относятся долги отдельных штатов, корпораций и физических лиц, даже гарантированные государством.
Существует множество сайтов, отображающих размер госдолга США, в том числе, созданные при участии Госказначейства.
Напомним, что госдолг Украины всего за месяц вырос на $1 млрд и на конец июня 2021 года составлял $92,52 млрд.
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