Под Кропивницким двое детей утонули во время отдыха с родителями [ Редактировать ]
В с. Коротяк Кировоградской области две маленькие девочки утонули в водоеме, на который пришли отдыхать вместе с родителями. Детям было 7 и 8 лет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области.
Отмечается, что на момент трагедии взрослые находились рядом с водоемом, где играли дети. Однако в какой-то момент близкие девочек потеряли их из поля зрения.
В 16:00 местные жители подняли тело первого ребенка, а в 22:00 водолазы нашли и подняли тело второй девочки.
Спасатели обратились ко взрослым и попросили не упускать детей из вида возле водоемов и всегда сопровождать их в воде, а также использовать спасательные жилеты и не использовать не предназначенные для купания плавсредства.
Ранее сообщалось, что в Одесской области утонули отец и сын. Также мы писали о том, что в Польше утонул 2-летний украинец.
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