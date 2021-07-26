В с. Коротяк Кировоградской области две маленькие девочки утонули в водоеме, на который пришли отдыхать вместе с родителями. Детям было 7 и 8 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области.

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Отмечается, что на момент трагедии взрослые находились рядом с водоемом, где играли дети. Однако в какой-то момент близкие девочек потеряли их из поля зрения.

В 16:00 местные жители подняли тело первого ребенка, а в 22:00 водолазы нашли и подняли тело второй девочки.

Спасатели обратились ко взрослым и попросили не упускать детей из вида возле водоемов и всегда сопровождать их в воде, а также использовать спасательные жилеты и не использовать не предназначенные для купания плавсредства.

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