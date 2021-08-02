В Токио на Олимпийских играх впервые в истории выступила спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард, однако выступление не удалось.

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии, которая выступает в весе 87 кг, в финале провалила все три попытки в рывке.

Сначала Хаббард не смогла взять вес 120 кг, а затем дважды неудачно пыталась поднять штангу весом 125 кг. В итоге она завершила выступление досрочно.

Отметим, что Лорел Хаббард сменила пол в 35 лет, а в 43 года она стала самой возрастной тяжелоатлеткой на Олимпиаде в Токио. В 2017 году Хаббард выигрывала серебряную медаль на чемпионате мира, а на ЧМ-2019 стала шестой. В 2020 году она выиграла золотую медаль на Кубке мира в Риме

Напомним, что Олимпиада в Токио отметилась первым крупным скандалом. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила о попытках насильно вернуть ее из Японии в Беларусь.

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