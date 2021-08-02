На Олимпийских играх в Токио усыпили лошадь по имени Jet Set швейцарского жокея Робина Годеля. Об этом сообщает Международная федерация конного спорта.

14-летний скакун травмировал ногу 1 августа на трассе для кросса в Морском лесу Токио во время конного троеборья. Мерину оказали экстренную ветеринарную помощь на трассе, а потом в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику.

К сожалению, ультразвуковое сканирование выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь.

Жокей Робин Годель опубликовал Instagram прощальный пост, посвященный кончине его лошади Jet Set.

С тяжелым сердцем сообщаю о преждевременной кончине моей дорогой Jet Set, получившей разрыв связок в Токио. Jet была великолепной лошадью, она прекрасно выступала. Она была создана для того, что любила больше всего: скакать и лететь над препятствиями. Спасибо всем за поддержку, я глубоко тронут. Надеюсь, вы поймете мое отсутствие в соцсетях в следующие несколько дней.

Напомним, что Олимпиада в Токио отметилась первым крупным скандалом. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила о попытках насильно вернуть ее из Японии в Беларусь.