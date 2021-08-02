Нового локдауну не буде - заявляють у Штатах. Закривати країну вдруге влада не збирається навіть попри показники захворюваності, а ті різко пішли вгору. Чому попри високий рівень вакцинації - Америка переживає новий спалах? Дмитро Анопченко розкаже про ситуацію із Вашингтона.

Начебто і вакцинація проходить максимально активно, але поширення коронавірусу у Штатах не зупиняється. Газета Washington Post, поговоривши із провідними експертами, публікує сьогодні прогноз на серпень.

Стверджує, що кількість нових випадків зараження цього місяця зросте до ста п'ятдесяти і навіть до трьохсот тисяч випадків на добу! Видання наводить й інші тривожні цифри.

Кількість випадків у країні зросла приблизно на 60 відсотків лише за останній тиждень. Кількість щоденних госпіталізацій - збільшилася майже на 40 процентів, кількість смертей - майже на тридцять, у середньому їх зараз до трьохсот щодоби. Усе стає тільки гірше, і станом на зараз насправді немає жодного сповільнення.

Незважаючи на це, нового локдауну в країні за жодних обставин вже не буде - пообіцяв в ефірі ABC головний інфекціоніст США доктор Фаучі.

Ентоні Фаучі, директор Національного інституту інфекційних захворювань США:

Не думаю, що ми побачимо запровадження нових локдаунів. У нас достатній відсоток вакцинованих. І хоча його замало, аби уникнути спалаху, але достатньо, аби не повертатися до ситуації, у якій ми були минулої зими.

У найгіршій ситуації зараз Флорида - штат, де довго пишалися, що обмежень у них менше, ніж у всіх. Напередодні там поставили антирекорд по кількості заражень. Кожен п'ятий випадок інфікування в країні саме у сонячному штаті. "Догралися зі своїм показовим небажанням дотримуватися правил", - зловтішається зараз преса.

Єдине, що в цій ситуації дає надію, так це той факт, що навіть в умовах, коли захворюваність різко зростає, смертність скорочується майже на третину. Тобто люди все також багато хворіють (і це показує статистика), але вже не так тяжко.

Тож щеплення все-таки працюють і - потрібні - переконують медики. А Білий дім навіть уклав багатомільйонні контракти із 50 топ-блогерами, що мають найбільшу кількість підписників в Tiktok та Youtube. Справа в тому, що серед людей старшого віку в США дві третіх отримали свої уколи, а от серед молодих американців - більше половини не пройшли вакцинацію і не збираються.

Телевізор вони не дивляться, тож і переконувати вирішили - через соцмережі. А в окремих штатах і невеличких містах порекомендували виплачувати будь-якому блогеру тисячу доларів щомісячно, якщо він переконуватиме свою аудиторію піти і зробити щеплення.