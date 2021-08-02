Актер театра и кино Анатолий Рудаков умер на 72-м году жизни. Трагическую новость сообщила актриса Ирина Тарасова, которая вместе с ним работала в киностудии "Ленфильм". Известно, что причиной смерти актера стала коронавирусная болезнь.

"Неделю назад делала приветственный пост ... поздравляю Толика с днем ​​рождения! А он уже лежал с ковидом ... Не справился", - написала Тарасова в Instagram.

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Анатолий Родионович родился в Белоруссии. В 1975 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Через некоторое время актер устроился на работу в "Ленфильм".

Артист дебютировал в кино в 1973 году. Он снялся в кинокартине "Я служу на границе". Также Рудаков сыграл в таких фильмах как "Сержант милиции", "Трое в лодке, не считая собаки", "Государственная граница", "Не покидай", "Мастер и Маргарита" и других.

В начале 1990-х годов, после того, как произошел развал системы кинематографа, Анатолий Родионович ушел в другую сферу деятельности. Он устроился в фирме, которая поставляла крупные питерские предприятия металлическими изделиями. В 2006 году артист занялся продюсированием. Рудаков создал собственную киностудию под названием "Киноцентр".

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