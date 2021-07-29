Известный американский актер и каскадер Рик Айелло умер в госпитале в Нью-Йорке в возрасте 65 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, сообщает Politeka.net.

Актер был сыном другого актера, продюсера и сценариста Дэнни Айелло, который ушел из жизни в 2019 году в возрасте 86 лет.

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Примечательно, что у Рика Айелло был старший брат, Дэнни - координатор трюковых съемок. Мужчина умер в 2010 году в возрасте 53 лет также от рака поджелудочной.

Рик Айелло родился 31 декабря 1958 года. За свою жизнь он снялся во многих картинах, но самые популярные: "Клан Сопрано", "Твин Пикс: Сквозь огонь", "C.S.I. Место преступления", "Закон и порядок. Специальный корпус", "Крутой Уокер" и "Достань меня, если сможешь" и других.

Ранее сообщалось, что умер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл. Причины смерти музыканта не уточняются. В сообщении не указано, продолжит ли группа свое существование.

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