Умер звезда сериала "Клан Сопрано" [ Редактировать ]
Известный американский актер и каскадер Рик Айелло умер в госпитале в Нью-Йорке в возрасте 65 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, сообщает Politeka.net.
Актер был сыном другого актера, продюсера и сценариста Дэнни Айелло, который ушел из жизни в 2019 году в возрасте 86 лет.
Примечательно, что у Рика Айелло был старший брат, Дэнни - координатор трюковых съемок. Мужчина умер в 2010 году в возрасте 53 лет также от рака поджелудочной.
Рик Айелло родился 31 декабря 1958 года. За свою жизнь он снялся во многих картинах, но самые популярные: "Клан Сопрано", "Твин Пикс: Сквозь огонь", "C.S.I. Место преступления", "Закон и порядок. Специальный корпус", "Крутой Уокер" и "Достань меня, если сможешь" и других.
Ранее сообщалось, что умер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл. Причины смерти музыканта не уточняются. В сообщении не указано, продолжит ли группа свое существование.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Причина смерти музыканта остается неизвестной
Тело музыканта нашла его бывшая жена
40-летняя американская киноактриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон ждет первенца
Закрытая церемония прошла в здании суда на островах Сан-Хуан
Знаковый советский, российский музыкант и актер был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, где позже был помещен на аппарат ИВЛ