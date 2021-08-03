Підприємці завищували ціни на товари та послуги

На Харківщині викрили злочинну схему розкрадання понад пів мільярда державних коштів. Гроші мали піти на ремонт доріг, паливно-мастильні матеріали, запчастини та ремонт техніки комунальних підприємств. Однак осіли у кишенях посадовців та керівників кількох приватних компаній.

Підприємці завищували ціни на товари та послуги. Та брали гроші за роботи, яких не робили. Досудове розслідування триває.