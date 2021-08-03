В "Белорусском доме в Украине" (БДУ) заявили, что за погибшим Виталием Шишовым велась слежка. Об этих фактах было ряд предупреждений, сообщает Telegram-канал БДУ.

В организации считают, что убийство было спланировано для "ликвидации опасного режима беларуса".



"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

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