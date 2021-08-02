В Киеве пропал лидер "Белорусского дома в Украине" [ Редактировать ]
В понедельник, 2 августа, в Киеве пропал один из учредителей общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталий Шишов. Утром он вышел на пробежку и не вернулся.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно", - говорится в сообщении.
Представители организации прочесали массив, где он обычно бегал, но его следов не обнаружили. Сейчас они своими силами продолжают поиски. К поиску также привлекли кинолога.
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