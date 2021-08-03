В Запорожье на проспекте Металлургов произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, после чего начался сильный пожар. Жильцы дома получат материальную помощь. Им выплатят по 25 тысяч гривен на каждую семью. Об этом заявил городской голова Запорожья Владимир Буряк, пишет местное издание 061.ua.

Будет подготовлен проект по выделению дополнительных денег на аварийно-восстановительные работы. Проект необходимо принять на сессии 6 августа. Каждая пострадавшая семья получит 25 тысяч гривен.

Причиной возгорания стали баллоны, которые на крыше оставил подрядчик. По его словам, "работы были завершены в 18:00, а баллоны были брошены".

На ремонт дома нужно около 20 млн гривен.

Владимир Буряк отметил, что провел заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В результате чего было решено:

восстановительные работы на доме, где ночью произошел пожар, будут проводиться круглосуточно;

на месте будет развернут мобильный штаб с палатками, столами, стульями, мобильными туалетами, чтобы непрерывно выполнять и контролировать работы;

на заседание сессии 6 августа готовятся проекты решений о выделении средств на восстановление дома и материальную помощь в максимально возможном размере для всех пострадавших жильцов. Депутаты также по желанию могут выделить средства из своих депутатских фондов.

Напомним, что в конце июля в Днепре произошел взрыв в многоэтажном доме, который находится в Соборном районе города.

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