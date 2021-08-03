Зеленский сделал заявление про Крым [ Редактировать ]
Во вторник, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированный Крым никогда не будет русской территорией. Это украинская земля. Об этом сказал президент в интервью одному из телеканалов.
Он заявил, что люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как украинцы.
Это невозможно привить. Это моя земля. Они не будут здесь. Их поколения не будут здесь рости. Это никогда не будет русской территорией. Нельзя прошить голову татарам и сказать, что сдесь вас не было. Да хоть перепишите историю. Да невозможно! Все они вернутся домой. Вопрос времени.
Ранее сообщалось о том, что из "ДНР" перестали выпускать детей старше 14 лет без паспортов.
Напомним, что из-за коронавируса оккупационная администрация Крыма изменила правила въезда на полуостров для иностранцев, к которым там причисляют и украинцев.
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