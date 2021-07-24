Штамм коронавирсусной инфекции "Дельта" становится доминирующим в большинстве стран европейского континента. Об этом сообщает пресс-служба Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

Данные, которые были собраны между 28 июня и 11 июля 2021 года, свидетельствуют о том, что "Дельта"- вариант COVID-19 являлся подавляющим в 19 из 28 стран при том, что "Альфа" занимает лишь 22,3% от всех заражений.

В ближайшие месяцы вариант Дельта станет доминирующим штаммом в мире, и его уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Он будет продолжать распространяться, вытесняя распространение других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус.

Отмечается, что в ВОЗ и Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний призвали страны значительно ускорить иммунизацию населения, так как прививки позволяют перенести инфекцию в легкой форме.

Читайте также, в случае проведения иммунизации от коронавирусной инфекции 40% населения каждой страны на планете, распространение пандемии можно будет остановить. В случае промедления иммунизации и дальнейшего распространения COVID-19, начнут появляться новые более опасные штаммы инфекции.

Кроме того, в мире может появиться более опасный штамм коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант "Дельта", который приводит сейчас к разрушающим последствиям.

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