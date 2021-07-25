Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность привилегий для людей, которые вакцинировались от коронавируса. Однако их введение будет решаться соответствующим постановлением Кабинета министров.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет "Апостроф".

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки от COVID-19", - отметил Кузин.

По его словам, во время карантина люди, которые получили прививку, смогут посещать различные заведения.

"Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привитые от COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - подчеркнул главный санврач.

Ранее сообщалось, что в Украине уже этой осенью могут вернуть строгий карантин, и страна снова попадет в так называемую "красную зону".

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