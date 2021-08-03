На территории Хорватии спасательные команды занимаются тушением возгораний лесных насаждений в горах вблизи города Трогир, который находится в Далмации и охватывает площадь в 550 гектаров. Об этом сообщает издание Jutarnji List.

В настоящее время к борьбе с огнем привлекли 124 сотрудников пожарной службы, а также 25 военных. На работах используются 34 единицы спецтехники и 2 самолета.

Отмечается, что сейчас огонь приблизился к автомобильной дороге государственного значения и жилым постройкам, при этом необходимости начать эвакуацию не возникло. Известно, что движение по закрытому участку трассы было частично восстановлено спасателями.

Читайте также, на территории Турции "зверствуют" масштабные лесные пожары. Огонь успел дойти до жилых районов курортного городка Мармарис, в настоящее время государственные учреждения и сотрудники пытаются контролировать пожар.

Кроме того, на греческом полуострове Пелопоннес произошел масштабный лесной пожар. В результате пришлось эвакуировать жителей пяти сел, а от огня пострадали восемь человек, в результате лесных пожаров были уничтожены около 20 домов.

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