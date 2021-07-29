Крупные лесные пожары продолжают бушевать в турецкой курортной провинции Анталья.

По данным CNN Turk, возгорания также зафиксированы в районе Бодрума в провинции Мугла, в провинции Айдын недалеко от Дидима, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

Также продолжаются пожары в Манавгате и Мармарисе, расположенных в Анталье и Мугле. По информации агентства Демирорен, в Мармарисе несколько отелей начали эвакуировать постояльцев. По словам туристов, в Сиде сегодня практически невозможно дышать.

В результате крупного лесного пожара в турецкой Анталье уже погибли 3 человека, пострадали более 55, большинство из них надышались дымом.

Огонь охватил территорию в 15 км, эвакуировано четыре района. В районе Аксеки, где была проведена эвакуация, сгорело 80% домов.

Что стало причиной возгорания, пока не установлено. На курортах Сиде, Соргун и Манавгат отменены все туристические экскурсии.

На борьбу со стихией, кроме пожарных машин, брошена авиация и строительная техника. Местные власти заявляют, что угрозы для туристических объектов нет. Поступали ли жалобы от украинских туристов МИД Украины не сообщает.

Напомним, что в конце июня сильные лесные пожары бушевали возле турецкого курортного города Мармарис в провинции Мугла.