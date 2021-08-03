У Європарламенті звинуватили Лукашенка у вбивстві Шишова [ Редактировать ]
У Європарламенті відповідальність за смерть Шишова покладають на режим Лукашенка. Німецька депутатка від "Зелених" Віола фон Крамон заявила, що Лукашенко вбиває власних громадян поза межами Білорусі.
Її колега з Литви - Петрас Аустревічюс - назвав вбивство Шишова "актом міжнародного тероризму". Та порівняв його зі справою журналіста Павла Шеремета.
Аустревічюс вважає, що за обома вбивствами стоять білоруські спецслужби. Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен останні дії Лукашенка назвав "транснаціональними репресіями". Зокрема, рішення усунути від участі в Олімпіаді та відправити додому легкоатлетку Христину Тимановську через її критику спортивного керівництва.
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