В ночь на четверг, 22 июля, в центре Киева на Майдане Независимости произошла массовая драка. В побоище принимали участие иностранные граждане, сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что участники драки пустили в ход палки, а также били друг друга ногами.

Читайте также В кафе Мариуполя произошла драка со стрельбой

О пострадавших в результате драки не сообщается. Также неизвестно о реакции правоохранителей, и есть ли задержанные участники драки.

"Суть этого конфликта мы не знаем и уверены, что там явно есть какая предыстория, но выглядит все это очень стремно - тупо побоище в центре Киева с участием иностранцев с палками", - говорится в подписи под опубликованным видео.

Ранее сообщалось, что на центральной станции метро Киева произошла драка. Один из участников применил слезоточивый газ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.