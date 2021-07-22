В центре Киева произошла массовая драка (видео) [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 22 июля, в центре Киева на Майдане Независимости произошла массовая драка. В побоище принимали участие иностранные граждане, сообщает "Киев Оперативный".
Отмечается, что участники драки пустили в ход палки, а также били друг друга ногами.
О пострадавших в результате драки не сообщается. Также неизвестно о реакции правоохранителей, и есть ли задержанные участники драки.
"Суть этого конфликта мы не знаем и уверены, что там явно есть какая предыстория, но выглядит все это очень стремно - тупо побоище в центре Киева с участием иностранцев с палками", - говорится в подписи под опубликованным видео.
Ранее сообщалось, что на центральной станции метро Киева произошла драка. Один из участников применил слезоточивый газ.
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