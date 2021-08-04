В среду, 4 августа, в столице Украины, Киеве, в здание Кабинета министров Украины ворвался неизвестный мужчина с гранатой. На месте работают правохранители. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Служба непосредственно этим занимается.

На сайте столичной полиции появилось сообщение, что в настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. В Киеве введена специальная полицейская операция.

В случае отказа добровольно прекратить правонарушение, к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом.

Отметим, что причина захвата неизвестна, но судя по претензиям захватчика, перед этим имел место конфликт. Также мы публиковали видео с места событий.

Ранее мы писали о том, что в Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет.

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