В Запорожской области из автомобиля на ходу выпала девушка (видео) [ Редактировать ]
В городе Мелитополь Запорожской области девушка вылетела из автомобиля во время движения. ЧП произошло 20 июля.
Видео момента происшествия появилось в местных пабликах.
Инцидент произошел на перекрестке Богдана Хмельницкого и улицы Героев Украины. На видео заметно, что вовремя поворота из автомобиля выпала девушка. Как сообщают в Сети, девушка жива, ее забрала "скорая".
Ранее сообщалось, что под Львовом поезд разнес легковой автомобиль. Авария унесла жизнь женщины-водителя. К месту происшествия оперативно приехали спасатели, которые деблокировали погибшую.
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