Він допомагав іншим, а тепер сам потребує допомоги. У Черкасах з серйозною недугою бореться відомий волонтер В'ячеслав Скічко. Навесні у нього виявили злоякісну пухлину в лімфовузлах і тепер волонтерові потрібне термінове лікування. Він уже почав перший курс хіміотерапії, попереду ще один і довга реабілітація, на яку в його родини бракує грошей.

Восьмирічна Марічка показує свої нагороди, здобуті на конкурсах спортивних танців. Батьки усіляко підтримують малечу в заняттях та радіють кожній здобутій нею медалі. Але для Марічки найцінніші нагороди - батькові.

Якщо судити по кольору - то ця, а якщо по формі - то ось ця.

Цими медалями та відзнаками В'ячеслава Скічка нагородили за сім безперервних років волонтерства. Ще на початку війни він закинув свій невеличкий бізнес і активно почав допомагати армії. На цих кадрах квітня 2017 року В'ячеслав привіз чергову партію допомоги в Авдіївську промзону.

Основне, що ми везли - мішки хлопцям на укріплення (постріл, другий, свистять кулі). Ховайтеся, бігом!

Оце, яскрава точка - це вона.

Ця яскрава пляма на знімку Славиної голови - злоякісна пухлина. Лімфому Ходжкіна у нього виявили цієї весни. Одна з причин - втрата імунітету під час перенесеного ковіду, інша - нерви.

В'ячеслав Скічко, волонтер:

Як сказали лікарі, все одно в основі хвороби лежить те, що 7 років мого волонтерства - нервовий спосіб життя і так далі - воно далося взнаки. Але все лікується, треба просто час і трохи підтримки рідних, друзів і все буде добре.

Попри хворобу Слава не полишає волонтерської діяльності. Але дедалі більше часу він витрачає на обстеження та лікування. З цього тижня йому розпочали перший блок хімієтерапії. Лікарі дають обнадійливі прогнози.

Дмитро, лікар-гематолог Черкаського обласного онкоцентру:

Пацієнт забезпечений і препаратами, і хімієтерапією, і супутньою терапією. Тому будемо сподіватися, що все в нього буде добре. Лікування буде тривале і сказати чіткі межі, так визначитися на сьогоднішній день - на жаль неможливо.

Лікування В'ячеслава може затягнутися на місяці, а то й роки. А після одужання йому потрібна буде ще й довготривала реабілітація. Через хворобу влаштуватися на роботу чоловік не може, а сімейні заощадження вже на нулі. Тому родина В'ячеслава Скічка просить усіх небайдужих допомогти у боротьбі із недугою.

Допомогти В'ячеславу може кожен. Усі реквізити ви бачите на екрані. Не будьте байдужими.

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Скічко В'ячеслав Павлович