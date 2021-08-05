В Киеве произошел вопиющий случай. Мужчина, который по всей видимости находился под наркотическим опьянением возомнил себя "человеком пауком". Об этом пишет "Криминальная Украина" в Telegram.

Так, "озверевший" мужчина лазил с этажа на этаж, разбивая при этом окна квартир.

Также он громко кричал и оказывал сопротивление патрульным полицейским.

Внимание, данное видео содержит сцены не для слабонервных!

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Кроме того, горе-отец после ссоры с женой поджег ребенка заживо. По предварительной информации, мужчина поссорился с женой и на почве конфликта решил поджечь квартиру, он выгнал женщину из дома и поджег детскую кроватку.

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