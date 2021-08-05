Возможный концлагерь для политических заключенных обнаружили американские журналисты в часе езды от столицы Беларуси - Минска, недалеко от поселка Новоколосово. Об этом сообщает CNN со ссылкой на видео и показания очевидцев.

Отмечается, что комплекс зданий, напоминающий концлагерь, расположен на территории бывшего советского ракетного хранилища, занимающего более 80 гектаров.

"Три ряда электрифицированного забора. Новые камеры видеонаблюдения. Военная охрана и табличка "Въезд запрещен". Окна с решетками и светоотражающими стеклами и недавно отремонтированные бараки. Здесь пусто", - сообщают журналисты.

К внутренним помещениям лагеря у поселка Новоколосово журналистам доступ получить не удалось, также они не могут утверждать, что за тремя рядами забора в данный момент содержаться заключенные.

Однако местные жители называют объект "лагерем". Один из них рассказал, что наткнулся на военных, когда подошел слишком близко к забору.

"Мой друг Саша, строитель, рассказал мне, что он занимался ремонтом в этом месте. Здесь три ряда забора под напряжением с колючей проволокой. Я собирал рядом грибы, когда ко мне подошел военный и сказал, что я не могу здесь находиться", - рассказал житель Новоколосово. Его слова подтвердили еще двое свидетелей, столкнувшихся с охранниками.

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