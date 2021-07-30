В Беларуси могут разместить войска России [ Редактировать ]
В Беларуси могут разместить Вооруженные силы России. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал условием угрозу Союзному государству.
Об этом она заявил на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
По его словам, в случае угрозы Беларусь может "поставить под ружье 500 тысяч человек, а если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации".
"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил он.
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