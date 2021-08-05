Чергова шахрайська схема шириться Україною. Цього разу під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях. Як повідомляє пресслужба Національної поліції України, зловмисники почали поширювати у соцмережах відео, де від імені української телеведучої розповідають про виплати за участь у соціальному опитуванні.

Після псевдоопитування пропонують повідомити дані банківської картки для оплати нібито комісії та зарахування грошей. У кіберполіції закликають у жодному разі не повідомляти особисту інформацію та платіжні дані. Про гроші, легальні платежі і не тільки - дивіться далі в економічному огляді Кирила Воронка.

Понад чотири тисячі угод на ринку землі зареєстрували з першого липня відколи він запрацював в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства. Найбільше угод укладено в Київській (594), полтавській (453), Сумській (321) та Вінницькій (287) областях.

Загальна сума договорів - 210 мільйонів гривень. За оцінкою Мінагрополітики, один гектар землі сільськогосподарського призначення в середньому коштує 40 тисяч. До 2024 року купувати цю землю можуть тільки фізособи-громадяни України - з обмеженням у 100 гектарів.

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Невеликі запаси вугілля можуть призвести до кризової ситуації під час опалювального періоду. Згідно з даними Міністерства енергетики, запаси антрацитового вугілля становлять 255 тисяч тонн, що на 25% менше, ніж минулого року.

А запаси вугілля газової марки 548 тисяч тонн, що майже вчетверо менше, порівняно з минулим роком. У середині липня через брак палива були відключені чотирнадцять енергоблоків на ТЕЦ і ТЕС, а через виведення в аварійний ремонт не працювали ще 9 енергоблоків - з п'ятдесяти восьми.

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Користуватись інтернетом 5G українці в цьому році поки що не зможуть. Кабмін переніс тендер на видачу ліцензій з користування радіочастотами - з жовтня поточного року на лютий 2022. Відповідне розпорядження уряд ухвалив напередодні на засіданні.

Відтермінування пояснили відсутністю фінансування на проведення науково-дослідних робіт з визначення вартості радіочастотного ресурсу. Їх мала провести Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Розпорядження щодо впровадження в Україні системи мобільного зв'язку п'ятого покоління Кабмін ухвалив ще 11 листопада минулого року.