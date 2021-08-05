З протитанкової гармати вдарили по багатоповерхівці в Красногорівці

На Донбасі ворог відкрив вогонь по мирним мешканцям. З протитанкової гармати вдарили по багатоповерхівці в Красногорівці. Це околиця Донецька. Поранення дістав 56-річний чоловік. Його ушпиталили.

Напередодні внаслідок ще одного ворожого обстрілу травму отримав український військовий. Зараз він у лікарні. Загалом від ранку противник 7 разів порушив режим припинення вогню. Ігор Левенок про ситуацію з передової докладніше.

Сьома двадцять ранку. Камера відеонагляду на одному з будинків фіксує моторошний обстріл. Ворожі снаряди вибухають посеред житлового кварталу Красногорівки.

Олександр, житель Красногорівки:

Разрыв и мы побежали в комнату, ребенка под мышку. Было около пяти, если я не ошибаюсь, разрывов.

Машину Олександра посікло осколками. Один зі снарядів влучив у квартиру, де мешкало подружжя пенсіонерів. Лариса Василівна - господиня цієї оселі. Вважає їй пощастило. У момент вибуху жінка якраз була в туалеті.

Лариса Василівна, жителька Красногорівки:

И до этого стреляли, но стреляли и стреляли себе. Понимаете, мы уже, грубо сказать, привыкли уже к этому. С опасной, но смотрим. А потом вот уже серьезно. Первый раз прилетело и у нас сразу окна вылетели. Дед хотел чай пить. А потом я не знаю зачем он вышел туда, а я извините…и в это время.

Ну, ось дивіться як один снаряд може перетворити людську оселю на руїни. Коли стався вибух, у цій кімнаті перебував господар квартири. Чоловік отримав численні осколкові поранення і нині лікарі борються за його життя.

Пані Лариса оговтується від шоку. Жінка каже: часто у цій кімнаті ночує її дочка з дітьми. Диво - що їх у цей момент тут не було.

Христина, дочка господарів квартири:

Мы сюда ходим всегда и у мамы ночуем, всегда спим на диване в той комнате. Ну, остались ночевать у другой бабушки. А утром мне звонят и говорять беги сюда, потому что вот такое горе.

Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити скрізь. Стіни будинків потрощені. Втім, місцеві кажуть, такого жахіття тут давно не було.

Вы знаете, вот такой серьезный обстрел это когда в 17-м году обстріляли больницу. Вот что-то было похоже.

До окопів звідси більше кілометра. Чому ворог відкрив вогонь по мирному населенню? Неподалік від будинку армійці знайшли хвостовик від снаряду з високоточної гармати "рапіра".

Олександр, офіцер Збройних сил України: