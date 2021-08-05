Понад півмільйона українських сімей залишились без постачальника газу. І більшість з них про це дізналися, коли отримали платіжки із завищеними цінами. Абоненти автоматично потрапили до так званого "постачальника останньої надії". Хто він? І чому продає дорожчий газ? І головне, що робити українцям дізнавалися наші кореспонденти.

Таміла обирає нового постачальника газу. Оскільки колишня компанія, у якої купувала паливо - збанкрутувала, а жінка навіть про це і не знала.

Таміла, споживачка:

Чому не було якось цим людям повідомить чи якось може щоб з цими документами не бігали.

І вже понад два місяці жінка купує газ у "постачальника останньої надії".

Валентин Землянский, енергетичний експерт:

Поставщик последней надежды создается для того чтобы в том случае, если ваш поставщик не может поставить вам газ по любым причинам - вы не должны остаться без газа, газ вам все равно поступает, вопрос в том кто поставщик, и в таком случае срабатывает механизм поставщика последней надежды, вы автоматически переходите к нему.

І таких як Таміла, абонентів, по Україні понад 600 тисяч в Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Они даже не знают что потеряли своего поставщика, что они оказались у ПОН, а потом удивляются почему в платежках такая высокая цена на газ.

А ціни в нових платіжках не просто дивують, а лякають!

Якщо я розумію, дорожче тут по 7 гривень, а 12 за літо це дуже багато.

І цьому є одразу кілька причин....

Валентин Землянский, енергетичний експерт:

Это обусловлено тем, чтоб вы не оставались у этого поставщика, а как можно быстрее нашли себе нового коммерческого поставщика

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:

Особенность этого поставщика в том, что он должен вне зависимости от времени он должен обеспечить газом, у него должна быть возможность этот газ где-то купить и как следствие мы понимаем, что цена на газ этого поставщика она по умолчанию будет всегда дороже чем в целом по рынку, потому что поставщик не может заранее определиться, кто к нему выпадет и он должен иметь ресурс купить газ, таким образом, цена дороже.

Але купувати газ у постачальника останньої надії українці можуть щонайбільше два місяці. Тож багато хто вже переходить до нової компанії. Про те що її постачальник газу збанкрутував Катерина дізналася з чуток.

Тож одразу пішла шукати нового постачальника. Вже підписала контракт з іншою компанією.

Катерина, споживачка:

Тому що тут я можу дати показники і я розумію зо що я плачу, а "Нафтогаз" вони просто приносять квитанції, а за що я плачу ніхто не знає, і тут якщо щось станеться, я можу звернутися, а туда, куда звертатися в Київ?

До того ж платитиме Катерина частинами, адже одразу обрала для себе річний тариф рівномірний платіж. Як це працює? Увесь спожитий обсяг газу за минулий рік ділять на 12 рівних частин. Таким чином, платитимете за однаковий обсяг палива щомісяця. Та ще й за фіксованою ціною.

Олена Благодарська, директор ТОВ "Житомиргаз Збут":

Він вигідний тому що по факту людина сплачує однаковими частками, за той газ який вона буде споживати майже протягом року, це до 30 квітня 22 року, і як правило взимку коли споживання значно більше йде то людям необхідно сплачувати значно більші суми по рахунку, а в даному випадку вони мають можливість розтермінувати всю цю суму, яку вони б за рік сплатили все одно за той газ який вони споживають.

Весь процес переходу до іншого постачальника займає 10 хвилин оператор приймає пакет документів видає договір. А далі вже справа за газовою компанією, яка на офіційній платформі переводить нового клієнта до своєї бази.