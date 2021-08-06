В Днепре повесился подполковник СБУ [ Редактировать ]
Источник: СБУ
В Днепре нашли повешенным сотрудника департамента защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области. Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в Telegram и опубликовал часть документа.
5 августа жена погибшего позвонила начальнику департамента защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области Хмаре Д.М., а потом переслала СМС, похожую на предсмертную записку.
После этого был организован поиск подполковника. Тело старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности в Днепропетровской области Николая Владимировича нашли в лесополосе в Днепре. При нем была предсмертная записка, в которой он назвал виновных в своей смерти:
- начальник отдела "Т";
- его заместителя.
Напомним, что 3 августа в Киеве в лесополосе нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.
по теме
В четверг, 5 августа, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители рассекретят материалы дела о боях под Иловайском
Зеленский и его окружение, опираясь на Службу безопасности Украины, продолжают узурпировать власть
Чому городяни неоднозначно сприйняли таку ініціативу?
В Запорожье 47-летний мужчина выстрелил себе в грудь, а потом пытался отравиться выхлопными газами. К счастью, его во время заметили и вызвали медиков. О причинах такой отчаянной попытки покончить с собой не сообщается
В среду утром, 4 августа, заместителя погибшего главы Белоруского дома в Украине Виталия Шишова Родиона Батулина не пропустили в страну