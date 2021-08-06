В Днепре нашли повешенным сотрудника департамента защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области. Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в Telegram и опубликовал часть документа.

5 августа жена погибшего позвонила начальнику департамента защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области Хмаре Д.М., а потом переслала СМС, похожую на предсмертную записку.

После этого был организован поиск подполковника. Тело старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности в Днепропетровской области Николая Владимировича нашли в лесополосе в Днепре. При нем была предсмертная записка, в которой он назвал виновных в своей смерти:

начальник отдела "Т";

его заместителя.

Напомним, что 3 августа в Киеве в лесополосе нашли повешенным главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.