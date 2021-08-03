Во вторник, 3 августа, в Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Глава Национальной полиции Украины Игоря Клименко в ходе брифинга сделал важное заявление.

Полиция рассматривает две версии его смерти - самоубийство или умышленное убийство. Также они изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова.

Следователями проверяются возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства.

В то же время, "Страна" со ссылкой на источники в полиции рассказывала, что самоубийство - основная версия. На теле умершего (нос, левое колено, грудь) есть ссадины, которые характерны для человека, который упал. Нос, вопреки слухам, не сломан.

Говорит ли это о насилии - полиция не знает и ждет результатов экспертизы. В полицию об угрозах своей жизни погибший ранее не заявлял.

Отметим, что Telegram-канал NEXTA сообщал, что Шишов занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине.

Ранее сообщалось, что в "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за погибшим Шишовым. В организации считают, что убийство было спланировано для "ликвидации опасного режиму беларуса".

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