У Грузії довгожителька вакцинувалася у віці 102 років [ Редактировать ]
102-річна жінка вакцинувалася від коронавірусу в Грузії. Еміне Джорбенадзе жителька регіону Аджарія. У лікарні Батумі отримала першу дозу препарату "Пфайзер".
Медики запевнили - минулося без ускладнень. Опісля довгожителька закликала всіх літніх людей не боятися і робити щеплення. Зазначила - була свідком трьох пандемій.
по теме
Окрім того, набуває чинності обов'язкова вакцинанція медпрацівників. Закон про посилення карантинних обмежень, який ухвалив парламент, викликав хвилю невдоволення і масові протести
Усіх іноземців, які перетинатимуть кордон США, зобов'яжуть мати щеплення. Зараз щоб сісти на літак до Америки ще на чекіні в аеропорту маєш пред'явити негативний тест на Ковід
Третій етап клінічних випробувань вирішили проводити за кордоном - в Україні і Грузії. Можна уявити, який ґвалт це може викликати в соцмережах, загалом у суспільстві цих держав. Але пов'язана така необхідність не з небезпекою препарату і бажанням перевірити його на жителях інших країн
Ця вакцина не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарських засобів та Всесвітньої організації охорони здоров'я
Працювати хочуть дозволити лише провакцинованим співробітникам шкіл, підприємств громадського харчування, транспорту, комерційних та комунальних структур