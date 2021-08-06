Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Франция и Германия виноваты в нападении России на Украину, заблокировав интеграцию нашей страны в НАТО в далеком 2008 году. Об этом он сказал в интервью НВ.

Он напомнил, что Франция была посредником в мирном урегулировании российско-грузинской войны, но в результате Грузия потеряла часть территории, а французы получили крупный контракт с Россией на постройку вертолетоносцев. Также он вспомнил и про Бухарестский саммит НАТО 2008 года.

"В 2008 году Германия и Франция отказались поддержать предложение о предоставлении Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, а сегодня мы имеем последствия этого в Грузии и в Украине. Потому что, если бы мы имели ПДЧ, может, у нас была бы другая ситуация. Потому что план действий по членству в НАТО — это уже гораздо больше обязательств", – сказал Данилов.

По его словам, Франция и Германия в 2008 году буквально в последний момент испортили планы Украины и Грузии по сближению с НАТО.

"Я хорошо знаком с этими вопросами, каким образом они готовились и в последние день-два все ломалось, скажем так. Именно эти страны объясняли, что нельзя злить Россию. Ну так подождите, а мы? После 2010 года, после 2013 года и того, что мы сегодня имеем, — это все последствия нежелания злить Россию", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что на Будапештский меморандум с Украиной 1994 года Запад сегодня не обращает никакого внимания.

Напомним, что в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".

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