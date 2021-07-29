Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты о вакцинации, которые будут выдавать гражданам Украины после двух прививок от коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Важно, что Эстония готова признавать международные свидетельства вакцинации, выданных украинскими врачами, а также цифровые СOVID-сертификаты, которые будут получать украинцы после прививки двумя дозами вакцины", - сказал он во время встречи с эстонскими коллегами.

Министр поблагодарил власти Эстонии за помощь с вакцинами от коронавируса и за первую партию в 52 тысячи доз AstraZeneca.

Ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.

Также мы писали об отмене масочного режима в Украине. Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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