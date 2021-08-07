Украинские злоумышленники задержали группу контрабандистов, которая занималась переправкой товаров с помощью самолета АН-2. Об этом сообщает Западное региональное управление Государственной пограничной службы.

Воздушное судно было обнаружено на границе Украины и Румынии. Его перехватил самолет МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации.

Сегодня, 7 августа в 7.30 на границе Украины с Румынией самолет Миг-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина совершил перехват гражданского самолета типа Ан-2.

Отмечается, что самолет-нарушитель был сопровожден и посажен на аэродроме в городе Коломыя. После посадки злоумышленники пытались бежать от пограничников на автомобиле, однако были задержаны спустя несколько часов. Им инкриминируют нарушение правил международных полетов.

Читайте также, на территорию Украины пытались ввезти контрабанду табачных изделий на 2 миллиона гривен. Через границу должен был проехать грузовик ЗИЛ, котором находились 193 ящика сигарет, за провоз контрабанды пограничнику пообещали 500 долларов.

Кроме того, сотрудники пограничной службы Луцкого отряда на территории пункта пропуска Яготын обнаружили контрабандные сигареты, которые перевозили в катушках для кабелей. Все сигареты без акцизных марок, которые пытались вывезти из территории Украины, были изъяты пограничниками и таможенниками.

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