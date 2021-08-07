Трасу "Миколаїв - Одеса" засипало градом (відео) [ Редактировать ]
Перший сніг посеред спекотного серпня випав на півдні України. У соцмережах люди викладають відео з траси "Миколаїв - Одеса". Дорогу ніби вкрило білим покровом.
Насправді ж природна аномалія виявилася не інакше як градом. Грозовий фронт приніс на Миколаївщину сильні опади. Подекуди дощі позаливали поля, а поривчастий вітер повалив дерева. Внаслідок негоди знеструмлені 23 населені пункти.
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