Перший сніг посеред спекотного серпня випав на півдні України. У соцмережах люди викладають відео з траси "Миколаїв - Одеса". Дорогу ніби вкрило білим покровом.

Насправді ж природна аномалія виявилася не інакше як градом. Грозовий фронт приніс на Миколаївщину сильні опади. Подекуди дощі позаливали поля, а поривчастий вітер повалив дерева. Внаслідок негоди знеструмлені 23 населені пункти.