В Кривом Роге мужчина пришел с боевыми гранатами на проходную Южного горно-обогатительного комбината, после чего на глазах у сотрудников завода попытался совершить самоубийство. Об этом сообщает "Відкритий".

Очевидцы рассказывают, что мужчина требовал, чтобы его пустили на территорию завода, угрожая взорвать гранату. Сотрудники полиции обнаружили его во дворе ЮГОКа. Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке.

Правоохранители долгое время уговаривали его не совершать суицид, сообщают местные Telegram-каналы. Одну гранату "подрывник" добровольно отдал полицейским, а вторую то ли выбросил, то ли уронил на асфальт. Она взорвалась в нескольких метрах от него. Мужчине оторвало ногу, он жив, но находится в тяжелом состоянии.

Покалечивший себя мужчина оказался бывшим ветераном АТО. Полицейские готовятся к обыску его квартиры. Есть подозрение, что внутри находится целый схрон оружия. Больше подробностей пока не известно.

Напомним, что похожий случай на этой неделе произошел в Киеве. В здание Кабмина ворвался ветеран АТО с гранатой в руке. Через какое-то время его уговорили сдаться. К счастью, обошлось без жертв, полиция ведет расследование.