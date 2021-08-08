Жители оккупированного Донбасса начали получать по 3600 гривен на каждого школьника [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В России с начала августа начали выдавать единовременные "школьные" выплаты. Получить их могут родители детей школьного возраста - для подготовки ребенка к новому учебному году.
Все семьи, где растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей (3600 грн) на каждого ребенка.
На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью и продолжающими учиться в школе. "Школьные" выплаты могут получить все граждане России, у которых ребенок:
- уже ходит в школу;
- идет в школу в этом году;
- идет в школу в следующем году, но ему исполнилось 6 лет по состоянию на 1 сентября 2021 года;
- ребенок уже окончил школу, но ему не исполнилось 18 лет.
Жители оккупированного Донбасса, которые получили российские паспорта, также могут получить "школьные", пишет "Страна". По состоянию на 1 марта российские паспорта получили 404 тыс. граждан Украины.
Чтобы получить деньги, родителям школьников из ОРДЛО с российскими паспортами до 1 ноября 2021 года необходимо подать в МФЦ (центр "Госуслуг") следующие документы:
- паспорт гражданина России (одного из родителей);
- СНИЛС (не виртуальный, а физический);
- свидетельство о рождении ребенка (образца "ДНР");
- карточка российского банка, на которую поступит выплата;
- регистрацию родителя на сайте "Госуслуги".
Российскую прописку у жителей "ЛДНР" не требуют, но просят указать любой российский адрес. Деньги можно перевести на карточку любого российского банка.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отменил штрафы за поездки в ОРДЛО и Крым. Ранее за выезд с оккупированных территорий в Украину через Россию штрафовали на сумму от 1,7 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.
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