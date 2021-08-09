Дельфіни повернулися до Лісабону [ Редактировать ]
До Лісабона повернулися дельфіни. Зграї морських тварин дедалі частіше помічають у гирлі річки Тахо. Раніше їх відлякувало жваве судноплавство. Нині через пандемію бурхливе транспортне сполучення занепало, й дельфіни вільно почуваються в акваторії.
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