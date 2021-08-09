Раніше їх відлякувало жваве судноплавство

До Лісабона повернулися дельфіни. Зграї морських тварин дедалі частіше помічають у гирлі річки Тахо. Раніше їх відлякувало жваве судноплавство. Нині через пандемію бурхливе транспортне сполучення занепало, й дельфіни вільно почуваються в акваторії.

Подивитися на їхні пустощі залюбки їдуть туристи. Вони в захваті. Кажуть: побачити цих ссавців так близько -- справжнє диво.