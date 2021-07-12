В израильской некомерческой организации SpaceIL готовятся к началу финансирования проекта второй миссии к природному спутнику Земли Луне. На это планируют выделить 100 миллионов долларов. Об этом сообщает портал World Israel News.

В первой провальной миссии аппарат Beresheet потерпел крушение. Аппарат разбился о поверхность Луны из-за цепочки сбоев и выхода из строя двигателей. Новый полет корабля до спутника планеты, согласно новому плану, произойдет в 2024 году.

Проект Beresheet – это миссия моей жизни, поэтому я решил заняться ею снова. Я планирую сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть Израиль на Луну, на этот раз для исторической двойной посадки.

Отмечается, что на Луну планируют отправить одновременно 3 аппарата. Два 60 килограммовых аппарата совершат одновременную посадку на обращенной к Земле стороне Луны и на обратной. Пока неизвестно, где именно совершит посадку третий.

Читайте также, администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии "Артемида". Таким образом люди вернутся на Луну к 2024 году, агентство хочет раньше конкурентов отправить на Луну первую женщину.

Кроме того, компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства на доставку астронавтов на Луну. Контракт на создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны оценивается в $2,89 млрд.