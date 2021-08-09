Средние цены на жилье в Украине - воду, электроэнергию, газ за июль 2021 года выросли на 0,6%.

Как сообщает Государственная служба статистики, за последний год тарифы поднялись на 35,5%.

По данным статистического ведомства, тарифы:

на содержание и ремонт жилья за июль выросли на 1,4% (за год - на 6,7%),

на водоснабжение - не изменились (за год - выросли на 11,0%),

на канализацию - не изменились (за год - выросли на 17,5%),

на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год - выросли на 3,0%),

на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%),

на природный газ выросли на 3,3% (за год - выросли на 164,5%),

на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 13,9%).

По данным статистического ведомства, в июне 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2021 года составила 66,4 млрд грн, что на 2,5 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (68,9 млрд грн).

"По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 июня задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 24,7 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 21,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн", - отметили в Госстате.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию для населения будет рассмотрен на заседании СНБО 29 июля.

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