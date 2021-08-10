Где был бы ваш дом миллионы лет назад? Источник: The Sun

Интерактивный инструмент, созданный калифорнийским ученым Яном Вебстером, показывает, где бы стоял ваш дом сотни миллионов лет назад. Причем карта учитывает дрейф континентов с течением времени.

Посетители могут выбирать из нескольких периодов времени, от исчезновения динозавров 66 миллионов лет назад до 750 миллионов лет назад, когда на нашей планете расцвели первые зеленые водоросли.

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"История Земли длиннее, чем мы можем представить, а нынешнее расположение тектонических плит и континентов – это случайность времени", - объясняет 31-летний ученый Ян Вебстер.

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Вебстер создал сайт как веб-приложение, которое размещается поверх другой карты, основанной на сложных геологических моделях.

Инструмент также использует GPlates – программное обеспечение, используемое геологами для визуализации тектонических реконструкций плит с течением времени.

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Внешний слой Земли представляет собой твердую кору, по которой мы ходим – она состоит из континентов. Около 240 миллионов лет назад все континенты были объединены в один суперконтинент под названием Пангея. Но временем куски коры разделились и переместились, в конечном итоге сформировав семь признанных континентов, которые мы знаем сегодня.

По словам Вебстера, сервис призван обеспечить быстрый и простой способ понять историю и науку о Земле.

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"Веб-приложение призвано вызвать восхищение и, надеюсь, уважение к ученым, которые работают каждый день, чтобы лучше понять наш мир и его прошлое", – резюмирует ученый.

Вы можете ознакомиться с интерактивным инструментом по этой ссылке.

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