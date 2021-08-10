В 2022 году в космос хотят запустить рекламу. Сделать это намерены компания Илона Маска SpaceX и канадский стартап Geometric Energy Corporation. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, компании хотят запустить в космос спутник CubeSat с цифровым баннером на одной из его сторон на ракете Falcon 9 для трансляции рекламы.

Билборд размером в один пиксель будет сниматься спутником на селфи-палку и транслироваться на сервисах Twitch и YouTube.

Оплата за рекламу будет осуществляться криптовалютой Еthereum. Детали дизайна пока не разглашаются, но предполагается, что дисплей будет похож на известные объекты Reddit Place или Satoshi's Place, где пользователи могли опубликовать собственный "рисунок" размером в пиксель, заплатив за его отображения на сайте.

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