Кошти отримають шість країн - це Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна

35 додаткових мільйонів євро виділили в ЄС задля пришвидшення темпів вакцинації проти COVID-19 у країнах Східного партнерства. Кошти отримають шість країн - це Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.

Новий пакет допомоги передбачає запровадження ефективного розподілу препаратів за допомогою Механізму обміну вакцинами ЄС, а також - програми ООН Covax.

Раніше Євросоюз уже виділив 40 мільйонів євро підтримки. Тоді країни Східного партнерства отримали 11 мільйонів одиниць засобів індивідуального захисту, 12 тисяч лабораторних наборів, понад півтори тисячі апаратів ШВЛ і понад 20 тисяч наборів для ПЛР-тестування.