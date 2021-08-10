Трамваї та тролейбуси Львова зупинились через аварію [ Редактировать ]
У Львові зупинився електротранспорт. Більшість трамваїв та тролейбуси на двох маршрутах перестали курсувати через поломку на підстанціях, що живлять депо. Причина - старі мережі. Через складність робіт ремонт довелося робити вручну.
Роман Харківський, заступник начальника служби КП "Львівелектротранс":
Виїхала електролабораторія пошуку електропошкоджень. Знайшли дане пошкодження і проводимо ремонт. даний кабель прокладений 1967 році. Термін експлуатації 30 років. Він вже відслужив 50 понад 70% мереж відслужили більше 30 років.
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