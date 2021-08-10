Лісові пожежі тепер ширяться й Алжиром. Там через вогонь загинули щонайменше четверо людей.

А у Греції за похід до лісу нині штрафують на тисячу євро. Такі обмеження запровадили через масштабні пожежі, від яких країна потерпає вже понад тиждень. Усе через аномальну спеку.

Найбільше постраждали центральні регіони. Стрімко шириться вогонь і на острові Евбея. Понад тисячу жителів евакуювали морем. Однак деякі місцеві розповідають - залишити власні оселі не можуть.

Іоанніс Аггелополус, житель Авгарії: