Декрет для тата. В Україні вже майже три місяці працює новий закон, за яким у відпустку по догляду за дитиною може піти батько, а якщо батько у декрет йти не хоче, то все одно може оформити - одноразову 14 денну відпустку за кошт працедавця.

Хоча закон Президент підписав ще навесні, роз'яснення, як отримати таку відпустку, у Мін'юсті надали лише нещодавно. Ірина Розова з'ясувала всі деталі,

Сімейний обов'язок, якому не завадять ані гендерні стереотипи, а знедавна й закон. "Декретна" відпустка для тат, яка запрацювала в Україні навесні, дедалі більше стає популярною.

Ми поцікавились у чоловіків, які пішли у відпустку по догляду за малечею, як же їм - у "новій ролі"?

Сергій Багаліка батько "у декреті":

На роботі для мене трохи легче, тому що відпустка по догляду за дитиною це робота 24/7.

Сергій чи не найвідоміший на всю Україну поліцейський "у декреті". Каже, про новий закон чув ще задовго до його підписання. Відтоді з дружиною й вирішили - у "декретну відпустку" піде батько.

Сергій Багаліка, батько "у декреті":

Стало так цікаво, тому що ще тоді, коли Тимофій народився працював старий закон і він не дозволяв мені піти офіційно у відпустку по догляду за дитиною.

Тимофійчику нині майже рік. А офіційні "декретні" будні батька почалися два місяці тому. Сергій каже, колеги-правоохоронці його підтримали: навіть давали "батьківські" поради. Та Сергій із посмішкою зізнається - відпустка насправді виявилися не такою вже й відпусткою!

Сергій Багаліка, батько "у декреті":

Ти не тільки просто гуляєш на дитячому майданчику, ти маєш встигнути приготувати їжу в потрібний час, вона має бути свіжою, перевдягти підгузки, маєш швиденько дитину запеленати, щоб він заснув і робити безліч-безліч речей, які ти до цього не вмів робити.

Утім, "залишати пост" Сергій поки що не збирається. Та й дружина такою підтримкою дуже задоволена!

Діна Марунько, дружина Сергія Багаліки:

Робота жінки й робота чоловіка вона в будь-якому випадку відрізняється, однак бажання допомогти - вивчити як що готується це завжди дуже приємно й звичайно - допомога, тому що коли ти сам - ти сам, а коли маєш підтримку, це набагато комфортніше.

Психологи ж додають, хоч би там що - беззастережно українське суспільство прийняти чоловіків "у декреті" поки що не готове. Але в будь-якому разі слід пам'ятати: догляд за дитиною - справа відповідальна, і хто сидітиме в декреті - особистий вибір родини.

Олена Рихальська, психолог:

Как правило, близкие, соседи, родственники, начинают говорить сел на шею своей жене, начинают сомневаться в его мужских способностях зарабатывания денег, на уровне социализации. Мамы более эмоциональны и их больше раздражают крики, они больше склонны размышлять на всякие другие темы, отвлекаться на сериалы, а папа если уже принял задачу, то он выполняет свою функцию как на рабочем месте.

Раніше відпустку по догляду за дитиною чоловік міг отримати лише за умови, якщо матір надасть довідку про повернення на місце роботи. Нині права зрівняли. Аби піти в "декрет" до досягнення дитиною трирічного віку одному з батьків потрібно лише подати заяву. У Мін'юсті додають - якщо хтось із батьків втомився, можна навіть помінятися.

Кирило Міненко, начальник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції:

Це абсолютно нормальна європейська практика і вот таким чином законодавець відійшов від радянських архаїзмів, які у нас існували до цього. Якщо, наприклад, хтось з батьків втомився або працювати самостійно, або перебувати в декреті та доглядати за дитиною, бо це таки досить важка праця, то можна помінятися.

Іще одне "декретне" нововведення - одноразова 14-денна відпустка за кошт роботодавця. Чиновники роз'яснюють - її може взяти не тільки батько, а й вітчим, бабуся, дідусь або інший родич, який фактично доглядає за дитиною.

Кирило Міненко, начальник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції:

Це є відпустка, щоб допомогти максимально мамі в догляді за дитиною. Роботодавець мусить надати цю відпустку протягом 14 днів, тому що передбачено законом про відпустки так і Кодексом про працю і ця відпустка повністю оплачується, тому радив би батькам - якщо у вас є така ситуація, обов'язково цим правом користуватися, тому догляд за дітьми є чи ненайважливішою нашою соціальною функцією.

Аби отримати двотижневу оплачувану відпустку, потрібно звернутися до роботодавця із заявою та свідоцтвом про народження дитини, якій має бути не більше трьох місяців.