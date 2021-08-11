Близько 10 тисяч померли

За COVID-захворюваністю Україна нині на 64 місці у світі, і 16 в Європі. Найбільше нових заражень у США, Ірані, Індії, Бразилії та Індонезії.

Загалом напередодні коронавірус підхопили понад 600 тисяч людей. Близько 10 тисяч померли.